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Чем соления опасны для здоровья

Чем соления опасны для здоровья Фото: pixabay
Маринованные продукты могут храниться довольно долго благодаря большому количеству соли в них. Но эксперты считают, что соления могут таить в себе опасность для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Из-за большого количества нитритов в соленых огурцах при регулярном употреблении это обязательно скажется на здоровье.

Ухудшение состояния кровеносных сосудов. Поскольку в соленьях много соли, то много и натрия. В результате у человека может возникнуть дисбаланс калия и натрия, а это приведет к задержке элементов натрия и воды в организме. Сосуды начнут терять эластичность, может повыситься кровяное давление, ломкость сосудов, риск их разрыва, может замедлиться кровоток.

Ухудшение работы почек. После соленого многие начинают пить больше воды. Это и увеличивает нагрузку на почки. У человека в результате могут развиться протеинурия, отеки, воспаление почек или почечная недостаточность.

Плохая работа желудка. При частом употреблении солений повреждается защитный слой слизистой желудка. И это может перейти в хроническое воспаление. Также повышается вероятность развития таких заболеваний, как гастрит, язвенная болезнь, рак желудка и др.

Диетолог назвала ряд продуктов, которые лучше всего помогают снять отек.

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