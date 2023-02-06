Какую погоду обещают синоптики 6 февраля в Алматы, Астане и Шымкенте

Специалисты РГП "Казгидромет" подготовили прогноз погоды на понедельник, 6 февраля в трех крупнейших городах РК, сообщает Zakon.kz.

В столице - Астане сегодня обещают снег. Температура воздуха 5-7 градусов мороза. Днем ожидается ветер, порывы составят 3-8 м/с.

В Алматы - погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем 4-6 градусов выше нуля. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 м/с.

В Шымкенте синоптики обещают переменную облачность, осадков не будет. Днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. Сегодня скорость ветра в городе составит 3-8 м/с.

Ранее сообщали, что по прогнозам синоптиков в трех областях республики 6 февраля ожидается туман и гололед.

А еще раньше синоптики говорили о ранней весне в Алматы. По словам директора департамента гидрологии РГП "Казгидромет" Аделя Ахметова, в первой декаде марта ожидается повышение температуры воздуха до +2+7°С, днем до +10+15°С.