Синоптики назвали паводкоопасные регионы Казахстана
По данным гидрометеорологических наблюдений и измерений составлен ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана по состоянию на 1 февраля 2023 года.
Паводкоопасные регионы выглядят следующим образом:
Фото: "Казгидромет"
Специалисты отметили, что основной прогноз по паводкам будет составлен в марте 2023 года.
"В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких талодождевых паводков. Однако зима продолжается, соответственно, и период снегонакопления. По данным многолетних наблюдений, в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков".РГП "Казгидромет"
Отмечается, что глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей.
"В среднем от 3 до 84 см в Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 7 до 40 см в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях".РГП "Казгидромет"
Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью, а именно:
- в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений;
- в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения.
Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды на февраль 2023 года, на большей части территории страны осадков ожидается около нормы.
Ранее в МЧС предупредили о риске подтоплений в четырех областях Казахстана.