Синоптики назвали паводкоопасные регионы Казахстана

РГП "Казгидромет" выпустил предварительный прогноз по паводкам. Согласно информации, в случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких талодождевых паводков, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометеорологических наблюдений и измерений составлен ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана по состоянию на 1 февраля 2023 года.

Паводкоопасные регионы выглядят следующим образом:

Фото: "Казгидромет"

Специалисты отметили, что основной прогноз по паводкам будет составлен в марте 2023 года.

"В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале месяце по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких талодождевых паводков. Однако зима продолжается, соответственно, и период снегонакопления. По данным многолетних наблюдений, в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков". РГП "Казгидромет"

Отмечается, что глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей.

"В среднем от 3 до 84 см в Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 7 до 40 см в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях". РГП "Казгидромет"

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью, а именно:

в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений;

в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения.

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды на февраль 2023 года, на большей части территории страны осадков ожидается около нормы.

Ранее в МЧС предупредили о риске подтоплений в четырех областях Казахстана.