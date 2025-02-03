Опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков
В гидрометцентре подчеркнули, что прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным.
"Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий... После вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы", – уточнили синоптики.
Абайская область
Высокий риск: районы Аксуатский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Уржарский, Маканчинский, Семей.
Средний риск: районы Абайский, Жанасемейский, Курчатов.
Акмолинская область
Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай, Селеты, а также в районах, которые расположены вдоль русла реки Есиль.
Высокий риск: Целиноградский, Аршалинский, Атбасарский, Астраханский, Зерендинский районы.
Средний риск: Буландынский, Жаркаинский, Сандыктауский, Ерейментауский, Коргалжынский, Бурабайский, Шортандинский, Есильский, Жаксынский районы, города Кокшетау и Косшы.
Низкий риск: районы Аккольский, Егиндыкольский, Биржан сал и Степногорск.
Актюбинская область
Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на гидрологических постах с. Тамды, с. Бестамак и по Актобе реки Илек и по реке Большая Кобда на гидрологических постах с. Кобда и с. Когалы Хобдинского района.
Реки Орь, Темир, Эмба и нижнее течение реки Илек, протекающие по территориям Хромтауского, Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского и Мартукского районов, на данном этапе имеют средний риск активности прохождения половодья.
К низкому риску прохождения весеннего половодья соотнесены следующие реки: Иргиз, Шийли, Каргалы. Косистек, Актасты, Карахобда, Кокпекти.
Алматинская область
Большинство гидрологических постов Алматы и Алматинской области можно отнести к низкому риску прохождения весеннего половодья.
Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологических условий, условно область можно поделить на следующие категории риска:
- со средним риском: Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский районы;
- с минимальным риском: Алматы, Конаев и Карасайский, Енбекшиказахский, Уйгурский, Илийский, Раймбекский районы.
Атырауская область
В целом по полученным прогнозным данным на территории Атырауской области ожидается прохождение периода половодья, превышающее среднемноголетние значения. Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья в Жылылойском (р. Эмба) и Кызылкогинском (р. Уил, р. Сагиз, р. Ногайты) районах. По гидрологическому посту р. Эмба – с. Аккизтогай максимальный уровень весеннего половодья можно ожидать выше нормы на 3-49 см и близким к опасным отметкам.
Восточно-Казахстанская область
Высокий риск: районы Зайсанский, Тарбагатайский, Куршумский, Самарский, Алтайский, Уланский, Глубоковский.
Средний риск: районы Катон-Карагайский, Улькен Нарынский, Маркакольский, административная территория Риддера.
Жамбылская область
Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений по гидрологическим постам указывают на средние риски при прохождении половодья рек в Меркенском, Жуалинском и Таласском районах.
Жетисуская область
С высоким риском: Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский районы.
Со средним риском: Панфиловский, Сарканский районы.
С низким риском: Талдыкорган и Каратальский, Аксуский районы.
Западно-Казахстанская область
В целом полученные прогнозные данные, а также предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на то, что по притокам Жайык на территории ЗКО ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъемами.
В то же время в северных, восточных и центральных частях области на поверхности почвы наблюдается ледяная корка толщиной до 20 мм.
Уральск, а также Таскалинский, Казталовский, Теректинский, Бурлинский, Чингирлауский, Сырымский, Каратобинский, Акжайкский районы и район Байтерек относятся к районам с высоким риском половодья.
Жангалинский и Жанибекский районы – со средним риском.
Бокейординский район – с низким риском.
Костанайская область
Необходимо принимать во внимание наполненность талыми водами весеннего половодья-2024 озер и различных понижений рельефа, которые, в случае резких изменений погодных условий (интенсивное потепление или значительные осадки), могут оказать существенное негативное влияние на прохождение весеннего половодья 2025 года:
- с высоким риском: Аркалык и Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы;
- со средним риском: Житикаринский, Камыстинский, Федоровский, Костанайский районы и район им. Б. Майлина;
- с низким риском: Костанай, Лисаковск, Рудный и Денисовский, Камыстинский, Мендыкаринский, Карабалыкский районы.
Кызылординская область
На р. Сырдарья в Кызылординской области, ниже гидрологического поста ж-д ст. Томенарык, наблюдалось появление первых ледовых явлений – заберегов. В Шиелийском и Сырдарьинском районах, а также на гидрологическом посту Тасбогет в Кызылорде был зафиксирован неполный ледостав, толщина льда составляет от 8 до 20 см.
В Кармакшинском районе на гидрологическом посту п.г.т. Жосалы в начале января наблюдались забереги и шугоход, которые затем перешли в неполный ледостав, а впоследствии в ледостав. В Казалинском районе на гидрологическом посту Казалы также зафиксирован неполный ледостав. Однако у гидрологического поста Каратерень (Аральский район) формирование ледового покрова развивалось менее интенсивно. Это было обусловлено влиянием гидроузла Аклак и Малого Аральского моря на термический режим р. Сырдарьи на данном участке.
Вскрытие реки на гидрологических постах Казалы и Тасбогет приходится на начало и середину марта месяца.
По результатам совместных обследований, проведенных местными исполнительными органами, было выявлено 29 опасных участков. В паводковый период (при заторно-зажорных явлениях и ледоходе), при достижении опасных уровней воды, существует угроза затопления населенных пунктов, пастбищных угодий, автодорог и инфраструктуры:
- высокий риск: Жалагашский район.
- средний риск: Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Кармакшинский, Казалинский районы и Кызылорда.
- минимальный риск: Аральский район.
Карагандинская область
Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на реках Нура, Шерубайнура, также в районах, которые расположены вдоль русла реки Нура:
- высокий риск: Актогайский, Каркаралинский, Бухар-Жырауский районы.
- средний риск: Нуринский, Осакаровский районы.
- минимальный риск: Абайский, Шетский районы.
Мангистауская область
Так как на территории Мангистауской области отсутствуют поверхностные водные объекты, образующие водные потоки, паводковая опасность минимальная.
Паводковая ситуация может возникнуть при обильном (сильном) выпадении осадков в виде дождя.
Павлодарская область
На 20 января на гидрологических постах реки Ертис по Павлодарской области наблюдается ледостав, ледостав с торосами и промоины. Толщина льда варьируется от 38 см до 50 см.
Во время паводкового периода возможные большие сбросы с Шульбинского и Селетинского водохранилищ, могут привести к образованию заторов льда выше/ниже поста, которые способствуют повышению уровней воды до опасных отметок, представляющие угрозы затопления населенных пунктов, пастбищных угодий, автодорог и инфраструктуры:
- высокий риск: Баянаульский район;
- средний риск: Майский, Аккулинский, Павлодарский, Актогайский районы, Аксу и прилегающая сельская зона, Экибастуз и прилегающая сельская зона;
- низкий риск: Щербактинский, Успенский, Железинский, Иртышский, Теренкольский районы.
Гидрологический режим реки Ертис регулируются каскадом водохранилищ в верховьях реки, расположенные на территории ВКО и Абайской области. Прогнозные данные колебания уровней и расходов воды, с учетом добегания стока на гидрологических постах р. Ертис, будут представляться с началом половодья реки.
Северо-Казахстанская область
Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на районы, которые расположены после Сергеевского водохранилища:
- высокий риск: районы Г. Мусрепова, Шал Акына, Есильский, Кызылжарский;
- средний риск: Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский, Тимирязевский, Айыртауский районы;
- низкий риск: районы Мамлютский, Жамбылский, М. Жумабаева, Аккайынский.
Туркестанская область
Высокий риск: Арыс-с.Шаульдер (Отырарский район).
Средний риск: р. Кокбулак – с. Пистели, р. Машат – аул Кершетас, р. Арысь– аул Жаскешу (Тулькибасский район). р. Келес – с. Казыгурт (Казыгурсткий район), р. Аксу – с. Колькент (Сайрамский район), р. Шубарсу – с. Шубар (Ордабасинкий район), р. Келес – устье (Келеский район), р. Шаян – в 3,3 км ниже устья р. Акбет (Байдибекский район), р. Боралдай – с. Боралдай (Байдибекский район), р. Карашик – с. Хантаги, р. Ашилган – с. Майдантал (Сауранский район).
Низкий риск: р. Жабаглысу – с. Жабаглы (Тулькибасский район), р. Аксу – с. Саркырама, р. Сайрам – аул Тасарык, р. Болдыбрек – у кордона Госзаповедника (Толебийский район), р. Бугунь – с. Екпенды (Арысский район), р. Каттабугунь – с. Жарыкбас, р. Аристанды – с. Алгабас (Байдибекский район), р. Арысь – ж -д. ст. Арысь (Арысский район), р. Бадам – с. Кызылжар (г. Шымкент), р. Боролдай – с.Васильевка (Жамбылская область, Жуалинский район).
"В случае повышенного температурного фона и сильных осадков в виде дождей в марте месяце, по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков", – заключили в РГП "Казгидромет".
31 января 2025 года глава МЧС Чингис Аринов заявил, что в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. Позднее в "Казгидромете" назвали регионы с повышенными рисками паводков.