Опубликован список регионов Казахстана с высоким риском паводков

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня, 3 февраля, предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском, сообщает Zakon.kz.

В гидрометцентре подчеркнули, что прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным.

"Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий... После вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы", – уточнили синоптики.

Абайская область

Высокий риск: районы Аксуатский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Уржарский, Маканчинский, Семей.

Средний риск: районы Абайский, Жанасемейский, Курчатов.

Акмолинская область

Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай, Селеты, а также в районах, которые расположены вдоль русла реки Есиль.

Высокий риск: Целиноградский, Аршалинский, Атбасарский, Астраханский, Зерендинский районы.

Средний риск: Буландынский, Жаркаинский, Сандыктауский, Ерейментауский, Коргалжынский, Бурабайский, Шортандинский, Есильский, Жаксынский районы, города Кокшетау и Косшы.

Низкий риск: районы Аккольский, Егиндыкольский, Биржан сал и Степногорск.

Актюбинская область

Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на гидрологических постах с. Тамды, с. Бестамак и по Актобе реки Илек и по реке Большая Кобда на гидрологических постах с. Кобда и с. Когалы Хобдинского района.

Реки Орь, Темир, Эмба и нижнее течение реки Илек, протекающие по территориям Хромтауского, Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского и Мартукского районов, на данном этапе имеют средний риск активности прохождения половодья.

К низкому риску прохождения весеннего половодья соотнесены следующие реки: Иргиз, Шийли, Каргалы. Косистек, Актасты, Карахобда, Кокпекти.

Алматинская область

Большинство гидрологических постов Алматы и Алматинской области можно отнести к низкому риску прохождения весеннего половодья.

Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологических условий, условно область можно поделить на следующие категории риска:

со средним риском : Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский районы;

: Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский районы; с минимальным риском: Алматы, Конаев и Карасайский, Енбекшиказахский, Уйгурский, Илийский, Раймбекский районы.

Атырауская область

В целом по полученным прогнозным данным на территории Атырауской области ожидается прохождение периода половодья, превышающее среднемноголетние значения. Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья в Жылылойском (р. Эмба) и Кызылкогинском (р. Уил, р. Сагиз, р. Ногайты) районах. По гидрологическому посту р. Эмба – с. Аккизтогай максимальный уровень весеннего половодья можно ожидать выше нормы на 3-49 см и близким к опасным отметкам.

Восточно-Казахстанская область

Высокий риск: районы Зайсанский, Тарбагатайский, Куршумский, Самарский, Алтайский, Уланский, Глубоковский.

Средний риск: районы Катон-Карагайский, Улькен Нарынский, Маркакольский, административная территория Риддера.

Жамбылская область

Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений по гидрологическим постам указывают на средние риски при прохождении половодья рек в Меркенском, Жуалинском и Таласском районах.

Жетисуская область

С высоким риском: Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский районы.

Со средним риском: Панфиловский, Сарканский районы.

С низким риском: Талдыкорган и Каратальский, Аксуский районы.

Западно-Казахстанская область

В целом полученные прогнозные данные, а также предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на то, что по притокам Жайык на территории ЗКО ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъемами.

В то же время в северных, восточных и центральных частях области на поверхности почвы наблюдается ледяная корка толщиной до 20 мм.

Уральск, а также Таскалинский, Казталовский, Теректинский, Бурлинский, Чингирлауский, Сырымский, Каратобинский, Акжайкский районы и район Байтерек относятся к районам с высоким риском половодья.

Жангалинский и Жанибекский районы – со средним риском.

Бокейординский район – с низким риском.

Костанайская область

Необходимо принимать во внимание наполненность талыми водами весеннего половодья-2024 озер и различных понижений рельефа, которые, в случае резких изменений погодных условий (интенсивное потепление или значительные осадки), могут оказать существенное негативное влияние на прохождение весеннего половодья 2025 года:

с высоким риском : Аркалык и Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы;

: Аркалык и Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы; со средним риском : Житикаринский, Камыстинский, Федоровский, Костанайский районы и район им. Б. Майлина;

: Житикаринский, Камыстинский, Федоровский, Костанайский районы и район им. Б. Майлина; с низким риском: Костанай, Лисаковск, Рудный и Денисовский, Камыстинский, Мендыкаринский, Карабалыкский районы.

Кызылординская область

На р. Сырдарья в Кызылординской области, ниже гидрологического поста ж-д ст. Томенарык, наблюдалось появление первых ледовых явлений – заберегов. В Шиелийском и Сырдарьинском районах, а также на гидрологическом посту Тасбогет в Кызылорде был зафиксирован неполный ледостав, толщина льда составляет от 8 до 20 см.

В Кармакшинском районе на гидрологическом посту п.г.т. Жосалы в начале января наблюдались забереги и шугоход, которые затем перешли в неполный ледостав, а впоследствии в ледостав. В Казалинском районе на гидрологическом посту Казалы также зафиксирован неполный ледостав. Однако у гидрологического поста Каратерень (Аральский район) формирование ледового покрова развивалось менее интенсивно. Это было обусловлено влиянием гидроузла Аклак и Малого Аральского моря на термический режим р. Сырдарьи на данном участке.

Вскрытие реки на гидрологических постах Казалы и Тасбогет приходится на начало и середину марта месяца.

По результатам совместных обследований, проведенных местными исполнительными органами, было выявлено 29 опасных участков. В паводковый период (при заторно-зажорных явлениях и ледоходе), при достижении опасных уровней воды, существует угроза затопления населенных пунктов, пастбищных угодий, автодорог и инфраструктуры:

высокий риск: Жалагашский район.

Жалагашский район. средний риск: Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Кармакшинский, Казалинский районы и Кызылорда.

Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Кармакшинский, Казалинский районы и Кызылорда. минимальный риск: Аральский район.

Карагандинская область

Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на реках Нура, Шерубайнура, также в районах, которые расположены вдоль русла реки Нура:

высокий риск: Актогайский, Каркаралинский, Бухар-Жырауский районы.

Актогайский, Каркаралинский, Бухар-Жырауский районы. средний риск: Нуринский, Осакаровский районы.

Нуринский, Осакаровский районы. минимальный риск: Абайский, Шетский районы.

Мангистауская область

Так как на территории Мангистауской области отсутствуют поверхностные водные объекты, образующие водные потоки, паводковая опасность минимальная.

Паводковая ситуация может возникнуть при обильном (сильном) выпадении осадков в виде дождя.

Павлодарская область

На 20 января на гидрологических постах реки Ертис по Павлодарской области наблюдается ледостав, ледостав с торосами и промоины. Толщина льда варьируется от 38 см до 50 см.

Во время паводкового периода возможные большие сбросы с Шульбинского и Селетинского водохранилищ, могут привести к образованию заторов льда выше/ниже поста, которые способствуют повышению уровней воды до опасных отметок, представляющие угрозы затопления населенных пунктов, пастбищных угодий, автодорог и инфраструктуры:

высокий риск: Баянаульский район;

Баянаульский район; средний риск: Майский, Аккулинский, Павлодарский, Актогайский районы, Аксу и прилегающая сельская зона, Экибастуз и прилегающая сельская зона;

Майский, Аккулинский, Павлодарский, Актогайский районы, Аксу и прилегающая сельская зона, Экибастуз и прилегающая сельская зона; низкий риск: Щербактинский, Успенский, Железинский, Иртышский, Теренкольский районы.

Гидрологический режим реки Ертис регулируются каскадом водохранилищ в верховьях реки, расположенные на территории ВКО и Абайской области. Прогнозные данные колебания уровней и расходов воды, с учетом добегания стока на гидрологических постах р. Ертис, будут представляться с началом половодья реки.

Северо-Казахстанская область

Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на районы, которые расположены после Сергеевского водохранилища:

высокий риск: районы Г. Мусрепова, Шал Акына, Есильский, Кызылжарский;

районы Г. Мусрепова, Шал Акына, Есильский, Кызылжарский; средний риск: Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский, Тимирязевский, Айыртауский районы;

Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский, Тимирязевский, Айыртауский районы; низкий риск: районы Мамлютский, Жамбылский, М. Жумабаева, Аккайынский.

Туркестанская область

Высокий риск: Арыс-с.Шаульдер (Отырарский район).

Средний риск: р. Кокбулак – с. Пистели, р. Машат – аул Кершетас, р. Арысь– аул Жаскешу (Тулькибасский район). р. Келес – с. Казыгурт (Казыгурсткий район), р. Аксу – с. Колькент (Сайрамский район), р. Шубарсу – с. Шубар (Ордабасинкий район), р. Келес – устье (Келеский район), р. Шаян – в 3,3 км ниже устья р. Акбет (Байдибекский район), р. Боралдай – с. Боралдай (Байдибекский район), р. Карашик – с. Хантаги, р. Ашилган – с. Майдантал (Сауранский район).

Низкий риск: р. Жабаглысу – с. Жабаглы (Тулькибасский район), р. Аксу – с. Саркырама, р. Сайрам – аул Тасарык, р. Болдыбрек – у кордона Госзаповедника (Толебийский район), р. Бугунь – с. Екпенды (Арысский район), р. Каттабугунь – с. Жарыкбас, р. Аристанды – с. Алгабас (Байдибекский район), р. Арысь – ж -д. ст. Арысь (Арысский район), р. Бадам – с. Кызылжар (г. Шымкент), р. Боролдай – с.Васильевка (Жамбылская область, Жуалинский район).

"В случае повышенного температурного фона и сильных осадков в виде дождей в марте месяце, по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков", – заключили в РГП "Казгидромет".

31 января 2025 года глава МЧС Чингис Аринов заявил, что в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. Позднее в "Казгидромете" назвали регионы с повышенными рисками паводков.