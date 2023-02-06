АДГС планируют трансформировать в Казахстане

6 февраля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева. Главе государства был представлен отчет о деятельности агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Дархан Жазыкбаев доложил президенту о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

"Председатель агентства отчитался о результатах анализа деятельности госорганов, направленных на снижение бюрократических барьеров. Также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации агентства в полноценный HR-институт", - говорится в сообщении.

Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию госслужбы.

Ранее сообщалось, что распоряжением Касым-Жомарта Токаева заместителем председателя Агентства по делам государственной службы назначен Салауат Муксимов.