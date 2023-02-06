Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

АДГС планируют трансформировать в Казахстане

АДГС планируют трансформировать в Казахстане Фото: akorda.kz
6 февраля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева. Главе государства был представлен отчет о деятельности агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Дархан Жазыкбаев доложил президенту о проведенной работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из нее. В целях полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

"Председатель агентства отчитался о результатах анализа деятельности госорганов, направленных на снижение бюрократических барьеров. Также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации агентства в полноценный HR-институт", - говорится в сообщении.

Глава государства был проинформирован о ходе очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв с учетом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодежных кадровых резервов.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию госслужбы.

Ранее сообщалось, что распоряжением Касым-Жомарта Токаева заместителем председателя Агентства по делам государственной службы назначен Салауат Муксимов.

Читайте также

Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Салауат Муксимов назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы

Токаев не торгуясь купил камчу и чашу на выставке ремесленников в Таразе

Динара Халдарова
АДГС РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
За 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления