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Землетрясение в Турции: информация о пострадавших казахстанцах пока не поступала в МИД

землетрясение, Турция Фото: pixabay
В МИД Казахстана пока не обращались казахстанцы после землетрясения в Турции 6 февраля, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 15:00 по времени Астаны обращений казахстанцев в посольство страны в Турции, после массивного землетрясения пока не было.

"Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Следует отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются".Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

6 февраля 2023 года в центральной части Турции произошло несколько землетрясений, эпицентры которых находились в 26 км от турецкого города Газиантеп. Также землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. Число жертв землетрясений в Турции достигло 76 человек.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану.

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МИД РК Казахстан Турция
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