Американская певица блистала на церемонии "Грэмми" в платье казахстанского дизайнера
Фотографии и видео певица разместила у себя на странице в Instagram. В подписи к публикации отмечено, что платье исполнительницы принадлежит дизайнеру Алексею Чжену.
Примечательным фактом является, что Алексей Чжен стал первым казахстанским дизайнером, чья работа представлена на музыкальной премии.
В пресс-службе Kazakhstan Fashion Week уточнили, что для певицы специально были созданы два эскиза: вечернее платье цвета фуксии и желтое коктейльное.
Кроме того, блогер Марина Гяурова привела слова дизайнера.
"Главным, что хотела увидеть певица - отражение драмы и бурлеска в образе. В процессе пошива внесли некоторые изменения, отличные от эскизов, но получилось неплохо", - рассказал Алексей.
Ранее были озвучены имена победителей престижной музыкальной премии "Грэмми-2023".
В марте 2021 года Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, получившим престижную музыкальную премию Grammy за ремикс песни Roses.