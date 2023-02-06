Американская певица блистала на церемонии "Грэмми" в платье казахстанского дизайнера

Американская певица N'Kenge пришла на 65-ую церемонию "Грэмми" в платье казахстанского дизайнера и арт-директора Kazakhstan Fashion Week Алексея Чжена, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео певица разместила у себя на странице в Instagram. В подписи к публикации отмечено, что платье исполнительницы принадлежит дизайнеру Алексею Чжену.



Примечательным фактом является, что Алексей Чжен стал первым казахстанским дизайнером, чья работа представлена на музыкальной премии.





В пресс-службе Kazakhstan Fashion Week уточнили, что для певицы специально были созданы два эскиза: вечернее платье цвета фуксии и желтое коктейльное.

Кроме того, блогер Марина Гяурова привела слова дизайнера.

"Главным, что хотела увидеть певица - отражение драмы и бурлеска в образе. В процессе пошива внесли некоторые изменения, отличные от эскизов, но получилось неплохо", - рассказал Алексей.

Ранее были озвучены имена победителей престижной музыкальной премии "Грэмми-2023".

В марте 2021 года Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, получившим престижную музыкальную премию Grammy за ремикс песни Roses.