Серена Уильямс посетила церемонию вручения "Грэмми"

Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс посетила 66 церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми", которая прошла минувшей ночью в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде вышла на сцену церемонии, чтобы представить одну из своих любимых групп – Green Day. Спортсменка не раз признавалась, что является большой поклонницей творчества американской рок-группы.

Напомним, для Серены последним турниром в профессиональной карьере стал Открытый чемпионат США 2022 года. В третьем круге легендарная американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович. В конце августа 2023 года, Серена во второй раз стала мамой.