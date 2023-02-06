Форвард "Барыса" выиграл номинацию "Лучший игрок дня в КХЛ"
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Поединок московского ЦСКА с "Барысом" получился богатым на события. Гости отыгрались со счета 2:4 в заключительном периоде и вырвали победу у армейцев в овертайме - 6:5.
Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис в этой встрече набрал 5 (2+3) очков и сыграл один из лучших матчей в карьере. Капитана "Барыса" объявлен игроком дня в КХЛ.
Такого успеха Михайлис заработал впервые за карьеру в КХЛ, передает пресс-служба лиги.
"На самом деле получилась интересная игра. В самом начале немного упустили, много шайб зрители увидели, с хорошим настроением летим домой. У нас впереди 6 игр, мы боремся еще. С ЦСКА играли в хорошем настроении, партнеры открывались, отдавали пас. Мы проигрывали, тяжело было отыгрываться, но наш настрой помог нам. Весь коллектив был хорош". Никита Михайлис, капитан ХК "Барыс"
Это пятый случай в истории, когда хоккеист "Барыса" набирает 5+ очков в одном матче. Ранее это удалось Брэндону Боченски (дважды), Дастину Бойду и Найджелу Доусу.
После матча c ЦСКА "Барыс" ушел на неделю отдыха и возобновит свои игры 13 февраля, когда примет на домашней арене лидера КХЛ – СКА из Санкт-Петербурга.