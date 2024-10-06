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Никита Михайлис cделал второй дубль подряд и признан игроком дня в КХЛ

Хоккей Лучший КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 11:41 Фото: Instagram/hcmetallurg
Действующий обладатель Кубка Гагарина "Металлург" постепенно набирает ход в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Главным героем клуба из Магнитогорска в последних двух матчах стал казахстанский форвард Никита Михайлис, который назван лучшим игроком дня, сообщает Zakon.kz.

5 октября нападающий сборной Казахстана и "Магнитки" забросил две шайбы в гостевом поединке против московского "Спартака", а его команда выиграла с итоговым счетом 5:2 в рамках регулярного первенства КХЛ.

Нужно подчеркнуть, что это второй удачный матч, где Михайлис отмечается дублем и приносит победу своему коллективу.

"Тяжелая нервная игра. Хорошо, что выиграли, нам нужны такие победы. Дисциплинированно сыграли, ребята молодцы. Игра с ЦСКА показала, что ребята не расслабляются, это было видно в третьем периоде. В этом матче начало было не очень, но настрой хороший. Находим игру, которая приносила нам результат в прошлом году, команда сыгрывается". Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин

Ранее магнитогорский клуб разгромил еще одну московскую дружину – ЦСКА (7:0).

В том матче Никита Михайлис поразил ворота "армейцев" два раза и первым в сезоне КХЛ набрал пять очков.

На данный час у главной звезды "Металлурга" 9 (4+5) очков после 12-ти встреч нового сезона.

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