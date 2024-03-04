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Афтершок почувствовали алматинцы

афтершок, Алматы, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:57 Фото: Indiana university
В Алматы снова ощущалось землетрясение – афтершок, силой 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, сетью сейсмических станций в 12:54 час. зарегистрировано еще одно землетрясение.

  • Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая. 
  • Энергетический класс землетрясения 11.9.
  • Магнитуда MPV 5.3.
  • Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 04 марта 2024г. в 13 час 03 минЗемлетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11.22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения.

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Ирина Капитанова
Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
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