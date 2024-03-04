Афтершок почувствовали алматинцы

В Алматы снова ощущалось землетрясение – афтершок, силой 2 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, сетью сейсмических станций в 12:54 час. зарегистрировано еще одно землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.9.

Магнитуда MPV 5.3.

Глубина 10 км.



Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 04 марта 2024г. в 13 час 03 минЗемлетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11.22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения.