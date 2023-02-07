У побережья Турции произошло землетрясение силой 4,4 балла

Подземные толчки зафиксированы в акватории Средиземного моря 7 февраля, говорится на сайте турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD), сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло у побережья турецкой провинции Хатай в акватории Средиземного моря, пишет Anadolu.

Подземные толчки зафиксированы в 04:29 по времени Астаны. Землетрясение произошло в 50,7 км от района Яйладагы, который расположен на границе Турции с Сирией у побережья Средиземного моря.

Очаг землетрясения находился на глубине 44,17 км.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

