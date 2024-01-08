Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции
Фото: indiana university
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало информацию о том, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16:19 по местному времени (19:19 по времени Астаны).
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 км.
Ранее сообщалось, что жители Алматы ощутили землетрясение.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript