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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

землетрясение Фото: indiana university
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало информацию о том, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Пютюрге в 16:19 по местному времени (19:19 по времени Астаны).

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,6 км.

Ранее сообщалось, что жители Алматы ощутили землетрясение.

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