Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

Фото: indiana university

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало информацию о том, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Малатья, на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

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