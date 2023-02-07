Казахстанцам объяснили лимиты в программе льготного автокредитования

Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров в кулуарах кабмина объяснил лимиты в программе автокредитования 7 февраля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ринат Гаппаров сообщил, что заранее, за пять дней до старта пилотной платформы, предупреждали казахстанцев, что накоплено всего 7,6 млрд тенге, и при максимальной сумме кредита в 10 млн тенге в пуле будет всего 761 место.

"Мы предупреждали казахстанцев, что не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировались, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и стала выдавать ошибки. Были неточности программы, над которыми мы будем работать. Надеюсь, в последующих запусках, которые будут начиная с марта на ежемесячной основе, мы большую их часть исправим. Но будем постоянно работать над совершенствованием платформы, потому что программа действует 30 лет, из которых 25 лет будут выдаваться кредиты и последние пять лет будет идти только на погашение и, соответственно, в течение всего срока мы будем работать. Было очень много желающих, и 761 человек зарегистрировались очень быстро, соответственно, у всех людей, которые не успели подать заявку, у них ошибки и выходили". Ринат Гаппаров

Спикер заявил, что проводили три нагрузочных теста перед пилотным запуском.

"Всего будет за период рассмотрения, мы примерно рассчитывали, что до миллиона должны зайти, одномоментно, потому что когда были (тестирования. – Прим. ред.), расширили канал связи, расширили количество серверов, и вчерашний запуск показал, что наша платформа выдержала, то есть сайт не упал и 761 человек зарегистрировались. Таким образом, основная задача, которую мы ставили перед платформой, была выполнена". Ринат Гаппаров

Прием заявок по программе льготного автокредитования был запущен 6 февраля в 10:00.



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