Почему нельзя подать заявку на льготный автокредит через смартфон, пояснили в ФРП

Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров в кулуарах правительства 7 февраля рассказал, почему нельзя через смартфон подать заявку на получение льготного автокредита, передает корреспондент Zakon.kz.

Ринат Гаппаров сообщил, что возможность подавать заявку на льготный автокредит через смартфон не предусмотрена.



"На текущий момент нет, так как через смартфон нельзя подписать ЭЦП-ключ. А это одна из типов защита от ботов, и во-вторых, показывает точно, кто зашел в пул и чтобы потом невозможно было передать никому свое место в пуле, то есть это защиты и от ботов, и от мошенников". Ринат Гаппаров

Спикер добавил, что перепродать свое место в пуле третьему лицу невозможно.

"Есть ИИН и есть ФИО и только этот человек сможет получить в дилерском центре счет на оплату и в банке - кредит. Другой человек не может за него прийти и получить, потому что все эти данные контролируются и банки делают отметку – получил он кредит или нет. Мы все это контролируем". Ринат Гаппаров

6 февраля в 10:00 был запущен прием заявок по программе льготного автокредитования. Всего за 18 секунд казахстанцы разобрали льготные кредиты на авто.

7 февраля казахстанцам объяснили лимиты в программе льготного автокредитования.