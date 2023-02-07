Смертельный наезд поезда на мужчину попал на видео в Кызылорде

В Кызылорде наезд поезда на мужчину попал на видео, которое опубликовали в социальных сетях 7 февраля 2023 года. Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте на транспорте сообщили, что мужчина скончался.

Видео появилось в одном из Telegram-каналов.





В ДП на транспорте сообщили, что инцидент произошел 5 февраля.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Кызылорда по ч. 2 ст. 344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В настоящее время проводится расследование", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Иная информация, как отметили в ДП на транспорте, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК.

4 февраля 2023 года пассажирский поезд сообщением Алматы – Жезказган сбил насмерть шесть лошадей на перегоне Манадыр – Жомарт в Улытауской области. Машинист применил экстренное торможение, заметив пасущихся на железнодорожных путях животных, но наезд предотвратить не удалось.