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Землетрясение в Турции сдвинуло геологический щит на три метра

карта Фото: pixabay
Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Национального института геофизики и вулканологии Италии, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра по отношению к Анатолийской плите.

Президент института уточняет, что все произошло за несколько десятков секунд.

Общая величина разлома — как минимум 150 километров, сказано в публикации РИА Новости.


Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля.

В результате, по последним данным, погибли более трех тысяч человек, свыше 20 тысяч пострадали, разрушено шесть тысяч зданий. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли казахстанские спасатели и медики.

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Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции Турция
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