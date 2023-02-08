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В Турции до 5434 выросло число погибших при землетрясении

пострадавшие Фото: Twitter/@drfahrettinkoca
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о том, что число погибших при землетрясении в стране выросло до 5434 человек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, раненых в данное время насчитывается 31 777 человек.

"На данный момент у нас 5434 жертв, раненых – 31 777", - сообщил Коджа в Twitter.

Он уточнил, что в зоне бедствия находятся 813 машин скорой помощи и 227 бригад УМКЭ. В регионе работает 4221 медицинский работник. Число помогающих людей увеличивается благодаря волонтерам.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля.

В результате, по последним данным, погибли более трех тысяч человек, свыше 20 тысяч пострадали, разрушено шесть тысяч зданий. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли казахстанские спасатели и медики.

7 февраля спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.

Кроме того, стало известно, что на момент землетрясения в городе Хатай находился казахстанец Мирус Курмашев. Он не выходит на связь с семьей. В ночь на 8 февраля его брат и волонтеры вылетели в Турцию, чтобы присоединится к поискам пропавшего.

Елена Беляева
Землетрясения в Турции
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