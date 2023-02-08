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Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек

Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек Фото:Twitter/@drfahrettinkoca
Число погибших растет по мере того, как спасатели разбирают завалы. По последним данным, погибло более 7,8 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Спасатели продолжают поисковые работы в разрушенных районах Турции. Холодная погода ухудшает ситуацию, но разбор завалов продолжается "наперегонки со временем", пишет Reuters.

По данным издания, на 04 утра 8 февраля (время Астаны) количество погибших превысило 7800 человек. По последним данным властей Турции, ранения получили более 31 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли казахстанские спасатели и медики.

7 февраля спасатели МЧС Казахстана приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.

Казахстанец Мирус Курмашев находился во время землетрясение в турецком Хатай. На связь, по данным родных, он не выходит. Брат Мируса отправляется в Турцию на поиски.

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