"Директор" центра по подготовке к ЕНТ задержан в Алматы

В Алматы "директор" образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ, подозревается в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, он обманул родителей выпускников на десятки миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на официальном интернет-ресурсе МВД РК, "предприимчивость" на этот раз проявил 22-летний гражданин Ж., который действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ.

"Согласно условиям договора, родитель мог оплатить сумму – 238 тыс. тенге – частями. При этом "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование. На деле основатель учебного центра скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию". Начальник Управления полиции Медеуского района Алматы Ильяс Омирсериков

По его словам, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 3 ст. 190 УК РК ("Мошенничество").

"В уголовном дела на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей". Ильяс Омирсериков

30 января 2023 года сообщалось, что двое лжевоенных обманули более 50 казахстанцев. Злоумышленников задержала криминальная полиция Шымкента.