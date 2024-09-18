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Скрывавшуюся 12 лет под чужим именем казахстанку задержали в Алматы

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 16:01 Фото: pexels
В Алматы задержали женщину, которая подозревается в серии мошенничеств. Она скрывалась от правоохранительных органов 12 лет, использовав поддельные документы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

"17 сентября 2024 года при координации прокуратуры Акмолинской области сотрудниками криминальной полиции ДП Алматы задержана гражданка Р., подозреваемая в совершении 13 эпизодов мошенничества. В июне 2012 года злоумышленница, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания помощи в приобретении квартиры по государственной программе в Кокшетау незаконно завладела денежными средствами в особо крупном размере. На протяжении 12 лет подозреваемая скрывалась под другим именем и используя поддельные документы", – говорится в сообщении, распространенном сегодня, 18 сентября.

В настоящее время, как отметили в надзорном органе, указанное лицо водворено в следственный изолятор.

"Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества".Прокуратура Акмолинской области

16 сентября 2024 года стало известно, что житель Астаны остался без денег и жилья, поверив знакомой, которая пообещала "раскрутить" его деньги.

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