Жена Романа Костомарова сделала заявление после ампутации стоп фигуриста

Жена российского фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина написала пост на своей странице в Instagram 8 февраля. Она поздравила супруга с днем рождения и отметила, что в страшном сне не могла представить такого переворота в жизни их семьи, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что гордится мужеством, силой и рвением мужа победить в эти сложные минуты.

"Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи", – написала она.

Оксана Домнина опубликовала трогательную фотографию с Романом Костомаровым и поблагодарила всех неравнодушных зрителей.

Супруга фигуриста также написала, что сейчас "делается все возможное и невозможное" с точки зрения медицины, и попросила журналистов не беспокоить ее.

"Уважаемая пресса, пожалуйста, прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа добывать информацию и писать, что правда и неправда, но только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится", – сказала Оксана Домнина.

7 февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе стопы. Как предполагают специалисты, есть основания, что Роману потребуется новая операция.

10 января олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров был срочно госпитализирован. Спортсмена подключили к ИВЛ. Состояние Романа Костомарова ухудшалось изо дня в день, а гангрена продолжала прогрессировать.

В 2006 году Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом России.

