Трагические события в Кордае: как изменился район за три года

Ровно три года назад Казахстан потрясла новость о беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области. Погромы произошли сразу в нескольких селах: Масанчи, Сортобе, Аукатты, Булар батыр, Каракемер, напомнил общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана Ильяс Буларов.

По его словам, последующий анализ февральских событий позволил сделать вывод, что в беспорядках не были замечены простые граждане, такие как медики, педагоги, инженеры, аграрии. Зачинщиками выступили подстрекатели конфликтов, настроенные на разрушение стабильности в обществе.

Также Ильяс Буларов напомнил, что:

по постановлению правительства РК при МИОР было создано новое подразделение – Комитет по развитию межэтнических отношений, который возглавил Галым Шойкин. За три года в регионе под руководством Комитета проведена определенная работа по формированию социального согласия;

по инициативе президента в регионе также был создан Совет старейшин. Цель деятельности Совета старейшин – обеспечение стабильности, межэтнического согласия. Советом старейшин проводятся мероприятия: круглые столы, заседания, встречи, поминальные обеды, акции милосердия, реализовываются программы по озеленения аулов. Огромную роль в создании и организации деятельности этого общественного органа сыграл лично Галым Шойкин.

Общественный деятель подчеркнул, что работа по налаживанию добрососедских отношений между аулами для него с Галымом Шойкиным являлась первоочередной задачей.

Ильяс Буларов рассказал, как изменился Кордайский район за три года:

"По инициативе аксакалов нескольких сел Кордайского района сначала был проведен турнир по футболу среди ветеранов и далее пошли самые разные и интересные мероприятия, и с каждым разом количество участников увеличивалось.

Были организованы встречи между ветеранами 4 команд из сел Сортобе, Каракемир, Кордай, Жанатурмыс и Булар Батыр. Даже между прихожанами мечетей встречались аксакалы 14 поселков района. Участники после проведенных мероприятий читали Коран, затем обменивались угощениями и, конечно же, строили план дальнейших мероприятий.

Родилась традиция проведения встреч старейшин аулов Каракемер, Масанчи, Аухатты, Сортобе, Булар батыр, Кунбатыс.

Встречи аксакалов проходят под красивым шаныраком, который был построен и украшен силами самих сортобинцев.

С участием Совета старейшин полностью восстановлены сотни объектов, выросли новые жилые дома, построены дороги, тротуары, почти во всех населенных пунктах района проведен газ. О том, что произошло три года назад в Кордае, сейчас мало что напоминает.

Самый крупный сельский округ района – Сортобинский. Здесь функционируют пять школ, три дошкольных образовательных учреждения, сельский Дом культуры, 13 мусульманских мечетей. Планируется строительство Дома Дружбы, поликлиники и спортивного комплекса.

События трехлетней давности стали толчком для решения многих социальных проблем. Эти изменения касаются и вопроса трудоустройства людей. За три года здесь благодаря разным государственным программам открыты новые рабочие места. Единственное, чего хотят местные жители, – чтобы события, произошедшие три года назад, больше никогда не повторялись. Отрадно отметить, что за это время не было зафиксировано ни одного межэтнического инцидента.

31 января в селе Масанчи были проведены поминки в честь погибших во время беспорядков. А 6 февраля аким области Нуржан Нуржигитов прибыл с рабочим визитом в Кордайский район и принял участие в церемонии посвящения Корана в память о гражданах, погибших во время трагических событий. Церемония проходила в мечети "Дин-Ислам" в селе Сортобе.

После чтения Корана аким области выступил со специальной речью перед местным населением. Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время недавнего рабочего визита в Жамбылскую область особое внимание уделил вопросам сохранения единства нашего народа как главного условия общественного благополучия и стабильности, а также лично дал поручение посетить памятные мероприятия. "Единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать", – заключил аким области Нуржан Нуржигитов.

После этого глава региона ознакомился с работой ТОО "Кордай Фиш" и "Тараз Эко Фиш" в указанном поселке. Оба ориентированы на производство рыбной продукции, в том числе форели.

В завершении поездки аким области посетил родственников погибших и от имени президента Касым-Жомарта Токаева и правительства выразил соболезнование.

Аким области сообщил, что необходимая поддержка будет оказана местными властями, и пожелал успехов в работе.

7 февраля на кладбище села Сортобе в честь погибших во время беспорядков были проведены большие поминки. В церемонии приняли участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Галым Шойкин, депутат Мажилиса Парламента РК шестого созыва Шакир Хахазов, руководитель Управления по делам религии акимата Жамбылской области Сакен Мынбаев, председатель РОО "Республиканский этнокультурный центр дунган" Зайнуддин Махусеев, представители Кордайского районного акимата. В поминальной церемонии также приняли участие более 1000 местных жителей.

"Мы понимаем, что принцип межнационального согласия является важнейшим в таком многонациональном государстве, как наш Казахстан.

Пусть наша великая страна, наш народ будут благополучны и счастливы в своем единстве и согласии, ведь наше единство – это основа нашей спокойной, благополучной и стабильной жизни!"

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли вечером 7 февраля 2020 года. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт. В результате беспорядков были убиты 10 человек, различные телесные повреждения получили 140 гражданских лиц и 20 сотрудников правоохранительных органов, разгромлено 99 объектов недвижимости, подожжено 65 домов, повреждено 48 движимых объектов и сожжено 65 машин. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.