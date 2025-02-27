Был Жетыген, а стал Алатау: что изменилось спустя год у жителей нового города близ Алматы
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Прогулку по Алатау мы начали с центральной его части. Поговорили с местными жителями и узнали, что изменилось за последнее время в новом городе и как они видят дальнейшее развитие населенного пункта. При этом мнения кардинально разделились. Одних все утраивает и они уже ощутили множество плюсов, а другие, наоборот, пожаловались, что пока ничего не изменилось.
Фото: Zakon.kz
Пенсионер Кудайберген Жумадилов живет в Жетыгене (ныне Алатау) с 1972 года, с того времени он работал в местной геологической экспедиции. Мужчина признается, что вначале обрадовался новому статусу, а позже от радости не осталось и следа.
"Тогда мы подумали, что будем жить лучше. Но со временем только все подорожало. Вода была 90 тенге, сейчас – 159 тенге. С присвоением статуса поставили дорожные знаки на перекрестках, двухэтажные здания появились и в документах прописка поменялась. Лично я ничего не почувствовал, как жили, так и живем".Кудайберген Жумадилов
Фото: Zakon.kz
Больше 30 лет здесь живет и Александр Иванов. Он отмечает, что сейчас в городе появилось больше камер наблюдения, а еще открылись новые торговые дома и стало больше точек быстрого питания.
Фото: Zakon.kz
"Жетыген по старой памяти мы до сих пор называем Николаевка (название села до 1993 года). Конечно, мы заметили, что наш поселок стал расти и развиваться. Не надо ехать в ЦОН и акимат в областной центр, здесь все появилось. Но дороги по-прежнему в ямах и светофоров нет, а это, пожалуй, основной вопрос. Со статусом города, конечно, и цены на все поднялись. Если раньше такси было 200-500 тенге, то сейчас – 1 тыс. тенге. Таксисты сами говорят: у нас же теперь город", – рассказывает пенсионер.
Фото: Zakon.kz
Вера Киселева родилась и живет в Алатау (ранее Жетыген) уже почти полвека. Женщина рассказывает, что сейчас трудится в местной компании дорожным рабочим. За свой труд получает 150 тыс. тенге. С обретением нового статуса, отмечает местная жительница, в городе стали появляться новые предприятия и увеличилось количество рабочих мест.
"Сейчас в городе открывается томатный завод, и наш коллектив хочет попробовать устроиться туда. Зарплату обещают от 200 тыс. тенге и выше. В апреле сказали подойти, посмотрим, может и возьмут. А раньше я ездила на работу в Алматы, дорога в среднем занимала 1,5 часа, а иногда и два. Приходилось выезжать в 5:00, чтобы успеть вовремя. Теперь есть возможность найти работу уже около дома".Вера Киселева
При этом руководитель отдела занятости и соцзащиты Куралай Дуйсебаева отмечает, что сейчас в Алатау зарегистрировано 2600 безработных. Средний возраст соискателей – от 35 до 43 лет, и в городе остро ощущается нехватка кадров. Молодые по-прежнему предпочитают ездить в Алматы, и их не пугают пробки и дорога от дома до места работы. Но есть и положительный момент: за последнее время в разы увеличился приток населения.
Но больше всего жителей Алатау сейчас беспокоит местная больница. Люди говорят, что она в плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Учреждение обслуживает не только местных, но и пациентов из присоединенных населенных пунктов. К слову, алатауцам построить новую и современную поликлинику чиновники обещают уже не первый год, и пока все только на словах.
Фото: Zakon.kz
Погуляв по Алатау, мы отправились в городскую администрацию нового города. Она находится в 26 километрах от Алматы в микрорайоне Коянкус (ранее село Коянкус), здесь построили новый акимат. Стоит отметить, что управлять, развивать и помогать жителям города местные чиновники планируют сразу в двух административных зданиях.
Фото: Zakon.kz
Новый глава города Алатау Аркен Утенов беседу начал с проблем, а именно – с дорог, на что и жаловались жители. Градоначальник отмечает, что с момента обретения нового статуса прошло совсем немного времени, и все отремонтировать и привести в порядок за такой короткий срок крайне сложно.
"В январе был подписан указ о создании города, а в мае создан акимат. После этого начались организационные моменты, включая утверждение генплана до 2050 года. В прошлом году были созданы госорганы: ЦОНы, прокуратура, ЧС и СЭС. Конечно, прежде всего для города – это дороги. В прошлом году мы провели работу на 39 улицах, но пока щебеночные, так как времени было мало и погодные условия не позволяли. Весной мы продолжим работы".Аркен Утенов
Фото: Zakon.kz
Утенов отмечает, что после образования Алатау власти занялись основными вопросами, а именно – электричеством и водоснабжением. Поскольку с присоединением в состав города вошло еще несколько населенных пунктов, а это в итоге резко увеличило нагрузку на инфраструктуру, которую сейчас чиновники приводят в порядок. К слову, это еще не все острые проблемы, которые чиновникам предстоит решать в ближайшие годы.
Фото: Zakon.kz
Градоначальник отметил, что сейчас в Алатау решаются основные коммунальные и жилищные вопросы, а уже после власти перейдут к точечным. К слову, не обошел стороной Утенов и момент со строительством медицинского учреждения, о котором говорят местные жители.
"Что нет полноценной поликлиники в городе, мы знаем. Больница в Жетыгене была построена в 1974 году. Сегодня в том микрорайоне планируется возведение нового медицинского учреждения. На стадии завершения проектно-сметная документация, новая поликлиника будет рассчитана на 250 мест. Земля уже выделена. Ожидаем, что в апреле ПСД будет готово, а после этого начнем строительство".Аркен Утенов
В акимате отмечают, что сейчас в проекте у местных властей два физкультурно-оздоровительных комплекса: один – в микрорайоне Жетыген на 100 мест, а второй – в Заречном на 60 мест. Также планируется строительство Дома культуры на 600 мест.
Отметим, что в ноябре 2024 года в городе Алатау в микрорайоне Енбек была введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест по нацпроекту "Комфортная школа".
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Фото: Zakon.kz
Также аким Алатау Аркен Утенов отмечает, что местные и областные власти намерены еще более плотно работать с инвесторами, которые планируют открыть в ближайшее время в городе новые крупные предприятия.
"Недавно в Коянкусе открылся крупный завод. На следующий год планируем порядка 10 таких проектов открыть. Также развиваются транспортные артерии и строится железная дорога. Эта дорога пойдет в обход Алматы, а значит, значительно разгрузит действующие направления. Также есть несколько автобанов и граница Китая недалеко. Это большой плюс для предпринимателей, а со временем и с ростом населения появятся ТРЦ, поскольку многие предприниматели уже заинтересованы в этом".Аркен Утенов
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Фото: Zakon.kz
К слову, у властей на новый город Алатау большие планы. Генеральный проект уже утвержден, а значит, Алатау планируют разделить на четыре части: Gate – финансовый и деловой центр, Golden – центр образования, науки и пищевой промышленности, Growing – промышленный и логистический центр и Green – туристический и развлекательный центр.
Местные все же верят, что пройдет еще несколько лет, и город Алатау действительно станет современным, продуманным и комфортным не только для жителей, но и для туристов. Остается только набраться терпения.