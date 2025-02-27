Был Жетыген, а стал Алатау: что изменилось спустя год у жителей нового города близ Алматы

В 2024 году несколько сел Алматинской области объединились и стали частью нового города Алатау. Жители восприняли эту новость положительно, надеясь на улучшение инфраструктуры и качества жизни. Оправдались ли их ожидания и что изменилось спустя год – в материале Zakon.kz.

Алатау расположен к северу от Алматы на расстоянии около 60 км вдоль трассы Алматы – Конаев. Когда земли объединили, численность населения нового города возросла и составила 56 тыс. человек, а площадь увеличилась до 88 тыс. гектаров.

В состав нового города вошли 12 сел: Заречное, Арна, Жетыген, Енбек, Жанаарна, Күйган, Жанадаур, Жанаталап, Ынтымак, Коянкус, Даулет и Кайрат. С обретением городского статуса все поселки теперь территориально считаются микрорайонами.

Фото: Zakon.kz Путь от Алматы до Алатау (ранее Жетыген) на автомобиле занял примерно час. Добраться до нового города можно по двум трассам – автобан Алматы – Конаев и старая дорога через несколько населенных пунктов. В обоих случаях разница по времени небольшая, есть одно но: одна трасса платная, а дорога дублер – бесплатная. Корреспондент Zakon.kz побывал в Жетыгене и узнал, как сейчас живут местные, что изменилось после объединения и присвоения нового статуса населенному пункту, а также встретился с главой города Алатау.

Фото: Zakon.kz

Прогулку по Алатау мы начали с центральной его части. Поговорили с местными жителями и узнали, что изменилось за последнее время в новом городе и как они видят дальнейшее развитие населенного пункта. При этом мнения кардинально разделились. Одних все утраивает и они уже ощутили множество плюсов, а другие, наоборот, пожаловались, что пока ничего не изменилось.

Фото: Zakon.kz

Пенсионер Кудайберген Жумадилов живет в Жетыгене (ныне Алатау) с 1972 года, с того времени он работал в местной геологической экспедиции. Мужчина признается, что вначале обрадовался новому статусу, а позже от радости не осталось и следа.

"Тогда мы подумали, что будем жить лучше. Но со временем только все подорожало. Вода была 90 тенге, сейчас – 159 тенге. С присвоением статуса поставили дорожные знаки на перекрестках, двухэтажные здания появились и в документах прописка поменялась. Лично я ничего не почувствовал, как жили, так и живем". Кудайберген Жумадилов

Фото: Zakon.kz

Больше 30 лет здесь живет и Александр Иванов. Он отмечает, что сейчас в городе появилось больше камер наблюдения, а еще открылись новые торговые дома и стало больше точек быстрого питания.

Фото: Zakon.kz

"Жетыген по старой памяти мы до сих пор называем Николаевка (название села до 1993 года). Конечно, мы заметили, что наш поселок стал расти и развиваться. Не надо ехать в ЦОН и акимат в областной центр, здесь все появилось. Но дороги по-прежнему в ямах и светофоров нет, а это, пожалуй, основной вопрос. Со статусом города, конечно, и цены на все поднялись. Если раньше такси было 200-500 тенге, то сейчас – 1 тыс. тенге. Таксисты сами говорят: у нас же теперь город", – рассказывает пенсионер.

Фото: Zakon.kz

Вера Киселева родилась и живет в Алатау (ранее Жетыген) уже почти полвека. Женщина рассказывает, что сейчас трудится в местной компании дорожным рабочим. За свой труд получает 150 тыс. тенге. С обретением нового статуса, отмечает местная жительница, в городе стали появляться новые предприятия и увеличилось количество рабочих мест.

"Сейчас в городе открывается томатный завод, и наш коллектив хочет попробовать устроиться туда. Зарплату обещают от 200 тыс. тенге и выше. В апреле сказали подойти, посмотрим, может и возьмут. А раньше я ездила на работу в Алматы, дорога в среднем занимала 1,5 часа, а иногда и два. Приходилось выезжать в 5:00, чтобы успеть вовремя. Теперь есть возможность найти работу уже около дома". Вера Киселева

При этом руководитель отдела занятости и соцзащиты Куралай Дуйсебаева отмечает, что сейчас в Алатау зарегистрировано 2600 безработных. Средний возраст соискателей – от 35 до 43 лет, и в городе остро ощущается нехватка кадров. Молодые по-прежнему предпочитают ездить в Алматы, и их не пугают пробки и дорога от дома до места работы. Но есть и положительный момент: за последнее время в разы увеличился приток населения.

Но больше всего жителей Алатау сейчас беспокоит местная больница. Люди говорят, что она в плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Учреждение обслуживает не только местных, но и пациентов из присоединенных населенных пунктов. К слову, алатауцам построить новую и современную поликлинику чиновники обещают уже не первый год, и пока все только на словах.

Фото: Zakon.kz

Погуляв по Алатау, мы отправились в городскую администрацию нового города. Она находится в 26 километрах от Алматы в микрорайоне Коянкус (ранее село Коянкус), здесь построили новый акимат. Стоит отметить, что управлять, развивать и помогать жителям города местные чиновники планируют сразу в двух административных зданиях.

Фото: Zakon.kz Новый глава города Алатау Аркен Утенов беседу начал с проблем, а именно – с дорог, на что и жаловались жители. Градоначальник отмечает, что с момента обретения нового статуса прошло совсем немного времени, и все отремонтировать и привести в порядок за такой короткий срок крайне сложно.

"В январе был подписан указ о создании города, а в мае создан акимат. После этого начались организационные моменты, включая утверждение генплана до 2050 года. В прошлом году были созданы госорганы: ЦОНы, прокуратура, ЧС и СЭС. Конечно, прежде всего для города – это дороги. В прошлом году мы провели работу на 39 улицах, но пока щебеночные, так как времени было мало и погодные условия не позволяли. Весной мы продолжим работы". Аркен Утенов

Фото: Zakon.kz

Утенов отмечает, что после образования Алатау власти занялись основными вопросами, а именно – электричеством и водоснабжением. Поскольку с присоединением в состав города вошло еще несколько населенных пунктов, а это в итоге резко увеличило нагрузку на инфраструктуру, которую сейчас чиновники приводят в порядок. К слову, это еще не все острые проблемы, которые чиновникам предстоит решать в ближайшие годы.



Фото: Zakon.kz

Градоначальник отметил, что сейчас в Алатау решаются основные коммунальные и жилищные вопросы, а уже после власти перейдут к точечным. К слову, не обошел стороной Утенов и момент со строительством медицинского учреждения, о котором говорят местные жители.

"Что нет полноценной поликлиники в городе, мы знаем. Больница в Жетыгене была построена в 1974 году. Сегодня в том микрорайоне планируется возведение нового медицинского учреждения. На стадии завершения проектно-сметная документация, новая поликлиника будет рассчитана на 250 мест. Земля уже выделена. Ожидаем, что в апреле ПСД будет готово, а после этого начнем строительство". Аркен Утенов В акимате отмечают, что сейчас в проекте у местных властей два физкультурно-оздоровительных комплекса: один – в микрорайоне Жетыген на 100 мест, а второй – в Заречном на 60 мест. Также планируется строительство Дома культуры на 600 мест.

Отметим, что в ноябре 2024 года в городе Алатау в микрорайоне Енбек была введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест по нацпроекту "Комфортная школа".

Фото: Zakon.kz

Также аким Алатау Аркен Утенов отмечает, что местные и областные власти намерены еще более плотно работать с инвесторами, которые планируют открыть в ближайшее время в городе новые крупные предприятия. "Недавно в Коянкусе открылся крупный завод. На следующий год планируем порядка 10 таких проектов открыть. Также развиваются транспортные артерии и строится железная дорога. Эта дорога пойдет в обход Алматы, а значит, значительно разгрузит действующие направления. Также есть несколько автобанов и граница Китая недалеко. Это большой плюс для предпринимателей, а со временем и с ростом населения появятся ТРЦ, поскольку многие предприниматели уже заинтересованы в этом". Аркен Утенов

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