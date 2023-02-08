Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции

Национальная волонтерская сеть объявила сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом рассказали в Министерстве информации и общественного развития Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Что необходимо на данный момент:

одеяла, спальные мешки;

термосы, ручные фонари, портативные зарядные устройства power bank;

памперсы, средства личной гигиены.

Кроме того, требуется зимняя одежда для взрослых и детей. Пальто, куртки, плащи-дождевики, перчатки, шарфы и шапки, ботинки, свитеры, брюки, носки и нижнее белье.

Гуманитарную помощь собирают по следующему адресу: город Астана, ул. Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, 505 кабинет.

Фото: Национальная волонтерская сеть

Также штабы по сбору открыты в других региональных фронт-офисах волонтеров "Birgemiz". В последующем все вещи будут переданы в посольство Турции в Казахстане.

Фото: Национальная волонтерская сеть

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турции, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Напомним, в Турции после разрушительных землетрясений число погибших составило 7108 человек, пострадавших – более 41 тыс. человек. Посол в Турции в Казахстане сообщил о четырех казахстанцам, которые без вести пропали после землетрясения.

