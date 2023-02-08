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Четыре казахстанца без вести пропали во время землетрясения в Турции

Четыре казахстанца без вести пропали во время землетрясения в Турции Фото: Anadolu Agency
Посол Турецкой Республики в РК Уфук Экиджи на пресс-конференции 8 февраля 2023 года заявил, что известно о четырех пропавших без вести в Турции казахстанцев: трое - в провинции Хатай, один - в городе Адана, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли, нет.

"Но в соцсетях есть информация, согласно которой один гражданин Казахстана в Турции пропал в регионе землетрясения. Сейчас проводятся работы по его поиску. На сегодня другой информации нет. Согласно последней информации, четыре гражданина Казахстана пропали".Уфук Экиджи

По его словам, родные без вести пропавших казахстанцев не могут связаться с ними после землетрясения.

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