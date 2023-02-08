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Токаев поручил выделить 1 млн долларов на помощь Турции

Токаев поручил выделить 1 млн долларов на помощь Турции Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточняется в Telegram-канале Акорды, уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, количество погибших в двух странах превысило 7800 человек. По последним данным властей Турции, ранения получили более 31 тыс. человек. В Сирии погибли 1250 человек, пострадали свыше 2 тысяч.

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