Токаев поручил выделить 1 млн долларов на помощь Турции

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Также, как уточняется в Telegram-канале Акорды, уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, количество погибших в двух странах превысило 7800 человек. По последним данным властей Турции, ранения получили более 31 тыс. человек. В Сирии погибли 1250 человек, пострадали свыше 2 тысяч.

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7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Этим же спецбортом вечером в Астану из Турции прилетели 16 казахстанцев и два кыргызстанца.

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По данным Министерства иностранных дел РК, в Турции могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.