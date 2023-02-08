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Казахстанские туристы пока не отменяют поездки в Турцию после землетрясений

курорт, туризм Фото: pixabay
До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путевки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутевок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала официальный представитель Министерства культуры и спорта Молдир Абдуалиева, желающие могут отменить туристическую путевку. Для этого нужно обратиться к туроператорам, которые должны сделать перерасчет с учетом сопутствующих комиссий и за вычетом уже понесенных расходов, оговоренных в договорах услуг.

"Туроператоры могут предложить другие опции, такие, как перенос дат отдыха, замена направлений, страны пребывания", – отметила Молдир Абдуалиева.

На сегодняшний день на курортах Турции находятся 254 туриста из Казахстана.

В одном из туристических агентств корреспонденту Zakon.kz сообщили, что в качестве основного направления для отдыха казахстанцы сейчас выбирают побережье Антальи. По данным туркомпании, ситуация в курортном городке спокойная.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

Посол Турецкой Республики в РК Уфук Экиджи на пресс-конференции 8 февраля заявил, что известно о четырех пропавших без вести в Турции казахстанцах. 

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