В Турции снова "трясет": сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в восточной части Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Zakon.kz

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык. Население города составляет около 31,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Сейчас по данным сейсмологического центра регистрируются сотни афтершоков. "Трясет" буквально через каждые 10-20 минут.

Как сообщали ранее, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Согласно последним данным, в Турции погибли более 9 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысячи. По информации сирийского Минздрава, число жертв землетрясения в Сирии достигло по меньшей мере 2 530 человек, насчитывается 4 654 раненых.

Известно, что двое казахстанцев сейчас находятся под завалами в городе Хатай. До этого была найдена живой Сабина Мамадьярова. Она получила перелом руки.