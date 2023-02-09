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Токаев следит за работой казахстанских спасателей в Турции

Токаев следит за работой казахстанских спасателей в Турции Фото: akorda.kz
9 февраля Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Президент был проинформирован об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Акорды, несмотря на сложные условия, сотрудники МЧС проявляют высший уровень профессионализма и успешно выполняют поставленные задачи в тесном взаимодействии с местными властями.

Отмечено, что к настоящему времени удалось спасти четырех выживших.

Кроме того, по поручению главы государства группа спасателей и кинологический расчет 9 февраля рано утром прибыли в город Хатай с целью поиска пропавших граждан Казахстана.

В заключении Касым-Жомарт Токаев положительно оценил рабочий настрой казахстанских спасателей и пожелал им удачи.

Президент также поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества.

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Анастасия Московчук
Землетрясения в Турции Токаев Касым-Жомарт Турция
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