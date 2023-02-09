Токаев поручил направить гуманитарную помощь Сирии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества 9 февраля, сообщает Zakon.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин проинформировал президента Казахстана об участии казахстанских спасателей в поисково-спасательных работах в регионах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Глава государства следит за работой казахстанских спасателей в Турции. Отмечено, что к настоящему времени удалось спасти четырех выживших.

8 февраля стало известно о том, что казахстанские спасатели вытащили женщину из-под завалов. По данным МЧС, на месте разрушений складывается сложная ситуация.



Несколько мощных землетрясений в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8 балла.