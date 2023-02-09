Выборы в Парламент: эксперт оценил перспективы новых политических партий

В выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК в этот раз участвуют две новые партии – "Байтак" и Respublica. Эксперт рассказал Zakon.kz, какая перспектива у партий и как новшества повлияют на политическое поле страны.

В этом году в электоральном процессе участвуют семь политических партий, среди которых две новые, образовавшиеся относительно недавно. Кроме того, в выборах примет участие Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), которая ранее отказывалась от предвыборной гонки.

В прошлых парламентских выборах, как известно, принимали участие пять партий, из которых только три прошли в нижнюю палату Парламента (Мажилис).

По мнению главного эксперта КИСИ при Президенте РК Алишера Тастенова, обновление политического поля усиливает политическую конкуренцию и будет отражаться на повышении градуса агитационного периода.

"Относительная молодость новых партий может сыграть "на руку" этим объединениям путем демонстрации и продвижения свежих, прогрессивных идей. Поэтому в круг своих сторонников они могут привлечь часть электората. Однако для этого понадобится интенсивная информационная работа, а также ставка на известных личностей в своих рядах, так как избиратели пока мало о них знают". Алишер Тастенов

Эксперт считает, что в любом случае эти выборы станут для новых партий первым опытом, своеобразной "обкаткой" своих идей, возможностей и ресурсов.

Наряду с этим, по мнению специалиста, участие в выборах кандидатов-самовыдвиженцев в этом году также способствует расширению общей конкурентной среды и персонификации электорального процесса.

"В целом стоит ожидать острую политическую полемику в агитационный период между партиями и одномандатниками, а также конкуренцию идей и программ развития. Тем самым привычный партийный расклад в Мажилисе может измениться". Алишер Тастенов

Спикер уточнил, что это будет зависеть от содержания предвыборных платформ, в которых должны учитываться текущие запросы общества, особенно в регионах.

"Общество сегодня нуждается прежде всего в экономической стабилизации, снижении инфляции и повышении покупательской способности", – считает Алишер Тастенов.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта 2023 года. Уже стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента и местные органы власти. На 6 февраля 2023 года представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от четырех политических партий.

Согласно нововведениям в избирательное законодательство, депутаты Мажилиса в этом году избираются по смешанной избирательной системе: 69 депутатов – по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов – по одномандатным территориальным избирательным округам. Выборы пройдут не только по партийным спискам, но и по мажоритарным округам.