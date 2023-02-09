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Жители Каскелена жалуются на сильный запах газа

Жители Каскелена жалуются на сильный запах газа Фото: unsplash
В социальных сетях 9 февраля 2023 года жители административного центра Карасайского района Алматинской области - Каскелена - жалуются на сильный запах газа. По их словам, он ощущается по всему городу, сообщает Zakon.kz.

По словам автора ролика, опубликованного в Instagram-паблике kaskelenkz, внутри дома не воняет.

"Когда на улицу выходишь, очень сильный резкий запах газа. Позвонили в "104", сказали: "Не проветривайте, окна, двери закрыть". Берегите себя. Надеюсь, будет ясно, откуда такой резкий запах газа", - сказала жительница Каскелена.

На сильный запах газа, который ощущается по городу, жалуются многие жители Каскелена. Также они жалуются на головную боль и на то, что дышать трудно.

Жители Каскелена жалуются на сильный запах газа

Фото: Instagram/kaskelenkz

Данную информацию прокомментировали в областной прокуратуре.

"В Каскелене АО "Интергаз Центральная Азия" проводились ремонтные работы по замене задвижек и одоризации в газораспределительной станции "Каскелен". В данный момент все ШГРП работает штатном режиме. Аварийный служба находится на месте под контролем. В 15:30 работы завершены".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В надзорном органе заверили, что утечки природного газа при проведении работ не было.

"Одорант – это вещество, придающее природному газу специфический запах. Одоризация – процесс ввода одоранта в поток природного газа. Цель одоризации – выявление утечек природного газа для предотвращения появления взрывоопасной среды и отравления природным газом", - пояснили в областной прокуратуре.

7 февраля 2023 года в пос. Петропавловка Каргалинского района Актюбинской области в частном доме взорвался газовый баллон, пострадали два пожилых человека.

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Динара Халдарова
Алматинская область Каскелен
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