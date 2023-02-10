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Землетрясение в Турции: количество жертв увеличилось до 17 674

Землетрясение в Турции: количество жертв увеличилось до 17 134 Фото: https://t.me/rescuekz
Согласно обновленным данным в Турции: количество жертв землетрясений увеличилось до 17 674, сообщает Zakon.kz

Кроме того пострадали 72 879. В Сирии уже 1347 жертв.

На сегодняшний день в зоне бедствия находятся 6 479 спасателей из 56 стран мира.

Искать людей под завалами помогает МЧС Казахстан, России, Узбекистана, Азербайджана и др. 

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Как сообщали ранее разрушительное землетрясение произошло в Турции, но его ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Отметим, что продолжаются поиски казахстанца Мирболата Курмашева. Ранее 9 февраля был найден погибший Адиль Кадырбеков. Еще раньше была найдена под завалами Сабина Мамадьярова. Она, к счастью сломала только руку.

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Елена Вебер
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