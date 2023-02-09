Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца

погибший в Турции казахстанец Фото: соцсети
Родные опознали Адиля Кадырбекова. Сообщается, что он погиб сразу после начала землетрясения, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК сообщили, что погибшим при землетрясении в Турции казахстанцем оказался Адиль Кадырбеков. Его опознали родные.

"Вечером 8 февраля в городе Антакья провинции Хатай в ходе поисково-спасательных работ нашли живым гражданина Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина, однако родственники опровергли данную информацию. Сегодня утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них обнаружили тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Адиля Кадырбекова".Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

МИД Казахстана окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину. Казахстанские спасатели вместе с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции. 

Читайте также

Тело казахстанца извлекли из-под завалов в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч

16 найденных под завалами младенцев транспортировали на самолете Эрдогана

Данияр Кунафин
Землетрясения в Турции МИД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
гражданство юморист Казахстан
Гарик Харламов стал казахстанцем: шутливый ролик обсуждают в сети
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открылись"
Почему рестораны McDonald's работают в Казахстане под вывеской "Мы открыты"
В Алматы изменят маршрут двух автобусов
В Алматы изменят маршруты двух автобусов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления