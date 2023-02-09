Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца

Родные опознали Адиля Кадырбекова. Сообщается, что он погиб сразу после начала землетрясения, сообщает Zakon.kz.

В МИД РК сообщили, что погибшим при землетрясении в Турции казахстанцем оказался Адиль Кадырбеков. Его опознали родные.

"Вечером 8 февраля в городе Антакья провинции Хатай в ходе поисково-спасательных работ нашли живым гражданина Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина, однако родственники опровергли данную информацию. Сегодня утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них обнаружили тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Адиля Кадырбекова". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

МИД Казахстана окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину. Казахстанские спасатели вместе с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.