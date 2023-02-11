Гибель детей от сиропа в Узбекистане: арестован экс-глава фармагентства

В Узбекистане арестовали Сардора Кариева, бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли, после гибели 20 детей от сиропа.

Узбекистанское антикоррупционное ведомство сообщило 10 февраля, что Кариев арестован. Вместе с ним арестованы чиновники фармагентства и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств.

Антикор сообщает, что заведено уголовное дело по факту "большого количества финансовых ошибок и недостатков". Также речь идет о нарушениях требований по использованию бюджета.

Сардора Кариева уволили с поста директора фармагентства после 20 случаев гибели детей, которые принимали сироп от кашля индийского производства "Док-1 Макс".

19 января власти страны заявили, что семьям детей, которые скончались после приема сиропа "Док-1 Макс", будет выплачена компенсация, если расследование подтвердит связь смерти с препаратом.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в 2022 году более 300 детей – в основном в возрасте до 5 лет – в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острого почечного повреждения, и эти смерти были связаны с зараженными лекарствами.