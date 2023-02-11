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Казахстан доставил 50 тонн гуманитарной помощи в Сирию

Казахстан отправил 50 тонн гуманитарной помощи в Сирию Фото: скриншот видео
Казахстан при поддержке Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) доставил 50 тонн гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию, сообщает Zakon.kz.

Страна отправила консервы, теплую одежду, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности, выделенные из государственного резерва.

Доставка помощи осуществляется в город Алеппо четырьмя рейсами Национальной гвардии РК.

Генеральный директор IOFS Е.П. Ерлан Байдаулет, по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, лично вылетел в Сирию, чтобы проконтролировать доставку груза.




В церемонии передачи соответствующей помощи сирийской стороне в аэропорту Алеппо приняли участие заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Дауалиби, директор аэропорта Алеппо Мухаммед Аль-Масри, представители Сирийского Красного Полумесяца Самир Шубуки, Ахмад Самун, Анас Самаа, а также Посол Казахстана в Ливане Расул Жумалы.

Выступивший от имени принимающей стороны заместитель губернатора Алеппо Абдель Кадер Дауалиби, выразил огромную благодарность народу Казахстана. По его словам, помощь казахского народа, разделившего бремя и протянувшего руку помощи в трудную минуту, никогда не будет забыта.

"Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям всех жертв землетрясения в Сирии, Турции и других странах. Наша команда надеется на скорейшее разрешение ситуации и выражает благодарность отважным спасателям за их нелегкий труд".Генеральный директор IOFS Е.П. Ерлан Байдаулет

Гумпомощь отправили 10 февраля. Кроме того, Казахстан выделит более 160 млн тенге на помощь Сирии. Об этом рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

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