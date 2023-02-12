В Турции младенец пролежал под завалами 140 часов

Душераздирающими кадрами спасения делятся турецкие спасатели. На этот раз удалось спасти 7-месячного младенца, пролежавшего под обломками дома около 140 часов, сообщает Zakon.kz.

Хамза, так зовут малыша, пролежал под обломками неподвижно, пока его не вытащили. Операцию по спасению удалось выполнить спустя 140 часов после землетрясения в Турции.





По последним данным, в Турции от землетрясения погибли 24 тысячи 617 человек. Такими цифрами поделился вице-президент страны Фуат Октай.

Новость по теме Четыре тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию

Однако это не единственный случай спасения человека спустя продолжительное время. 11 февраля через 114 часов после землетрясения в турецком городе Адыяма удалось вытащить из-под завалов 10-летнего мальчика.