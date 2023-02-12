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Дархан Кыдырали высказался о пресс-карте для журналистов

министр Фото: primeminister.kz
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал внедрение пресс-карты для журналистов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, такая практика активно используется во многих странах.

"Что касается пресс-карты, то это не совсем недавняя практика, она существует во многих странах. Журналист, окончивший университет, продолжает работать. Пресс-карта определяет правовой статус журналиста, дает ему преимущества, например, в вопросах получения квартиры со скидкой, социальной помощи или быстрого доступа к информации. Журналисты, которые не захотят получать пресс-карту, продолжат нормально работать", – пояснил в интервью BaigeNews.kz министр информации.

Кроме того, он рассказал об информационной доктрине.

"С 1999 года законодательство у нас не менялось. Интернета тогда не было. В основном были газеты и журналы. Поэтому сейчас, по требованию времени, возникает потребность в новом законодательстве. Это первая информационная доктрина. Ее только вчера утвердили постановлением правительства и представили в Администрацию президента. Информационная доктрина определяет основные понятия, которые у нас есть. Например, в доктрине сгруппированы понятия, определяющие такие основные принципы, как свобода слова, статус журналиста, повышение информационного иммунитета, противодействие информационной безопасности и т.д.", – отметил Кыдырали.

Концепция законопроекта "О масс-медиа" появилась на портале "Открытые НПА" 2 февраля. Документ вызвал критику у журналистской общественности. Он доступен для обсуждения до 22 февраля. 

Пересмотреть закон о СМИ поручил президент в марте 2022 года. Он отметил, что СМИ должны быть конкурентоспособными, свободными и поднимать насущные проблемы.

8 февраля журналисты и общественники высказались о новом законе "О масс-медиа".

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