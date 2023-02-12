Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские легкоатлеты завоевали еще три "золота" на финише ЧА-2023 в Астане

Легкая атлетика ЧА Астана Золото Фото: Instagram/drs_kz
Вечерняя сессия заключительного дня азиатского первенства по легкой атлетике в закрытых помещениях прошла под диктовку хозяев турнира. На столичных беговых дорожках в честь казахстанцев три раза играл гимн страны, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Сначала казахстанцы были лучшими в эстафетном забеге среди мужчин, где на финише первыми были Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Вячеслав Земс и Михаил Литвин. Они стали чемпионами Азии с результатом 3:09.15, побив рекорд страны. На второй позиции – команда Катара (3:09.26), на третьей строчке – сборная Таджикистана (3:34.45).


Легкая атлетика ЧА Астана Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Далее почин парней в эстафете поддержали наши девушки в лице Аделины Земс, Александры Залюбовской, Кристины Кондрашевой и Элины Михиной. Наша четверка не имела себе равных в этой дисциплине с результатом 3:44.21, тем самым завоевав золотую медаль азиатского турнира.


Легкая атлетика ЧА Астана Золото

Фото: Instagram/drs_kz


Еще одну награду высшего достоинства завоевал казахстанец Давид Ефремов в беге на 60 метров с барьерами. Он пробежал короткий спринт за 7,65 секунды.

Также на турнире в Астане третьим местом отметился представитель Казахстана на дистанции 3000 метров среди мужчин Шэдрак Кимутай.  

Всего к последним часам азиатского первенства хозяева турнира накопили в своей копилке шесть медалей высшего качества. Помимо этого, у Казахстана еще два "серебра" и две "бронзы".  


Читайте также

У ФК "Актобе" опять появились долги перед игроками и тренерами

Шесть казахстанских боксеров стали чемпионами турнира в Венгрии

У Казахстана третье "золото" на ЧА-2023 по легкой атлетике

Куандык Шынасилов
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 февраля
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 февраля
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
Как живет и работает единственная в Карагандинской области женщина-водитель автобуса
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления