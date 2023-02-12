Казахстанские легкоатлеты завоевали еще три "золота" на финише ЧА-2023 в Астане

Вечерняя сессия заключительного дня азиатского первенства по легкой атлетике в закрытых помещениях прошла под диктовку хозяев турнира. На столичных беговых дорожках в честь казахстанцев три раза играл гимн страны, сообщает Zakon.kz.

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Сначала казахстанцы были лучшими в эстафетном забеге среди мужчин, где на финише первыми были Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Вячеслав Земс и Михаил Литвин. Они стали чемпионами Азии с результатом 3:09.15, побив рекорд страны. На второй позиции – команда Катара (3:09.26), на третьей строчке – сборная Таджикистана (3:34.45).





Фото: Instagram/drs_kz

Далее почин парней в эстафете поддержали наши девушки в лице Аделины Земс, Александры Залюбовской, Кристины Кондрашевой и Элины Михиной. Наша четверка не имела себе равных в этой дисциплине с результатом 3:44.21, тем самым завоевав золотую медаль азиатского турнира.





Фото: Instagram/drs_kz



Еще одну награду высшего достоинства завоевал казахстанец Давид Ефремов в беге на 60 метров с барьерами. Он пробежал короткий спринт за 7,65 секунды.

Также на турнире в Астане третьим местом отметился представитель Казахстана на дистанции 3000 метров среди мужчин Шэдрак Кимутай.

Всего к последним часам азиатского первенства хозяева турнира накопили в своей копилке шесть медалей высшего качества. Помимо этого, у Казахстана еще два "серебра" и две "бронзы".



