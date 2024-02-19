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Казахстанские легкоатлеты продолжают добывать медали на чемпионате Азии

Легкая атлетика ЧА-2024 Бронза Фото: Instagram/committee_sport
В заключительный день азиатского первенства по легкой атлетике в закрытом помещении, который проходит в Тегеране (Иран), в копилке казахстанской команды еще две награды, сообщает Zakon.kz.

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По сведениям комитета МТС РК, сначала Акбаян Мурмамет стала бронзовым призером XI чемпионата Азии в беге на 800 метров. На финишной черте она показала время 2:13,10 секунды. 19-летняя казахстанская бегунья на прошлом азиатском чемпионате в Астане завоевала "бронзу", в соревнованиях на 1500 метров с результатом 1:06,04 секунды. 

Легкая атлетика Бронза ЧА-2024

Фото: Instagram/altayathletics

Затем Айана Болатбеккызы, в забеге на 1500 метров, заработала еще одну медаль бронзового достоинства  для сборной Казахстана. Результат Айаны в итоговом протоколе 4:37.20 секунд. 

Таким образом, к данному моменту в копилке сборной Казахстана две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. До этого уже гимн нашей страны звучал в честь Давида Ефремова и Елизаветы Матвеевой.

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