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ЧП в школе Петропавловска: двое детей находятся в реанимации

приемная отделение Фото: Zakon.kz
Двое детей, пострадавших в школе Петропавловска от ударов топором находятся в реанимации. Медики рассказали корреспонденту Zakon.kz о состоянии здоровья пациентов.

Старшеклассников в возрасте 15-16 лет после ЧП в СШ№4 экстренно доставили в Детскую областную больницу СКО. Среди пострадавших одна девочка и два мальчика. Известно, что один из них – одноклассник 15-летнего задержанного за нападение.

13.02.2023 года, в 8:26 часов в приемный покой КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница", скорая помощь доставила 3 детей с различными травмами. Одному из пострадавших, учитывая характер полученных травм и отсутствие показаний для госпитализации в стационар, помощь оказана в приёмном покое, назначено амбулаторное лечение.

Двоим пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация, пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран. Также врачи провели ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов. В настоящее время состояние обоих детей стабилизировано, пациенты находятся в реанимационном отделении.

В Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В петропавловской школе, где произошло ЧП, не было охранных турникетов и металлоискателей.

Инна Литвиненко

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Редакция Zakon.kz
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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