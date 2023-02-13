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В петропавловской школе, где произошло ЧП, не было охранных турникетов и металлоискателей

В петропавловской школе, где произошло ЧП, не было охранных турникетов и металлоискателей Фото: Zakon.kz
В средней школе №4 Петропавловска, где утром 13 февраля 2023 года произошло ЧП - девятиклассник напал на детей с топором, не было охранных турникетов и металлоискателей. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала завуч школы.

Замдиректора по учебной работе СШ №4 Петропавловска Алмагуль Касымова сообщила, что 15-летний девятиклассник спокойно зашел в школу, поднялся на второй этаж в туалет, переоделся и вышел в коридор. Здесь находились ученики, которые собирались заходить в кабинет на первый урок.

В петропавловской школе, где произошло ЧП, не было охранных турникетов и металлоискателей

Фото: Zakon.kz

Завуч заявила, что школа оснащена видеокамерами, которые подключены к ЦОУ ДП, однако турникетов и металлоискателей там нет.

В петропавловской школе, где произошло ЧП, не было охранных турникетов и металлоискателей

Фото: Zakon.kz

"Пропуск детей мы проводим. Это визуальный осмотр детей, в каком они состоянии пришли в школу, соответственно и просматриваем и входную дверь, чтобы не допустить посторонних. На тот момент посторонних в школу никто не зашел. Это был наш ученик".Алмагуль Касымова

Ранее сообщалось, что в Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

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Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

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В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.

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Инна Лопатко
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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