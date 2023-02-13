ЦИК зарегистрировала партийный список ДПК "Акжол"

На заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление о регистрации партийного списка кандидатов от Демократической партии Казахстана "Акжол" на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в Центризбиркоме, 6 февраля Общественным объединением "Демократическая партия Казахстана "Акжол" поданы документы о выдвижении партийного списка. ЦИК проведены соответствующие процедуры по установлению соответствия кандидатов от ДПК "Акжол" требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК".



Член ЦИК Асылбек Смагулов отметил, что к регистрации допускается только один список от одной политической партии. В партийном списке число представителей трех категорий – женщин, лиц, не достигших 29 лет, и лиц с инвалидностью – по совокупности должно составлять не менее 30%.

"ДПК "Акжол" представила партийный список из 54 человек. В этот список включены 18 женщин, представителей молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 33,3% от общего числа включенных в список. ЦИК совместно с уполномоченными госорганами провела проверку соответствия лиц, включенных в список для избрания депутатами Мажилиса. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах". Асылбек Смагулов

По информации ЦИК, политические парти, выдвинувшие партийные списки, должны вносить из средств партии избирательный взнос на счет ЦИК в 15-кратном размер МЗП (1 050 000 тенге) за каждое лицо, включенное в партийный список. При этом партии, получившие 5% и более голосов избирателей на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента, не платят избирательный взнос.

"На выборах депутатов Мажилиса в январе 2021 года ДПК "Акжол" получила 10,9% голосов избирателей, таким образом, партия "Акжол" освобождается от уплаты избирательного взноса". Член ЦИК Асылбек Смагулов

Ранее ЦИК зарегистрировала на выборы в Мажилис партийный список Народной партии Казахстана и ОСДП.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта 2023 года.