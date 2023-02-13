Наставник "Барыса" близок к своему юбилейному рекорду в КХЛ

Главный тренер столичного клуба "Барыс" Андрей Скабелка на этой неделе может отметить юбилейное достижение в своей карьере. Белорусский специалист в трех шагах от трехсотой победы в играх Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Чтобы добраться до желаемой цели "300 побед" наставнику казахстанской дружины необходимо успешно завершить ближайшие три матча с участием его коллектива: 13 февраля с СКА (Санкт-Петербург), 15 февраля с минским "Динамо", и 18 февраля с "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).



Главный тренер столичной команды Андрей Скабелка может стать седьмым тренером в истории КХЛ, кто одержал 300 и более побед.

Лидерами рейтинга в этой номинации являются только российские специалисты: Дмитрий Квартальнов (515 побед), Олег Знарок (440), Зинэтула Билялетдинов (375), Владимир Крикунов (374), Игорь Никитин (329) и Илья Воробьёв (312).

Помимо личных показателей Скабелки, в первую очередь эти победы также очень важны для "Барыса". Астанчан сейчас ждет тяжелый экзамен из шести поединков, и в каждой из них нужна виктория, чтобы пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. И первая из этих битв предстоит 13 февраля, когда на столичный лед выйдет лидер КХЛ - питерский "СКА". Начало поединка в 19:30 по времени Астаны.