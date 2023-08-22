Наставник "Барыса" высказался о первой победе в межсезонье

Главный тренер казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка прокомментировал дебютный успех своей дружины во встрече с "Локомотивом" из Ярославля, сообщает Zakon.kz.

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Накануне подопечные белорусского специалиста в рамках Кубка Блинова обыграли железнодорожников со счетом 2:1, проигрывая по ходу поединку с разницей в одну шайбу, передает пресс-служба ХК "Барыс".

"Тяжелая игра, соперник достаточно мощная команда, играет в давление. Хочу поблагодарить своих ребят, справлялись с давлением. Не всегда удавалось перейти из обороны в атаку, где надо добавлять. Неплохо отбирали шайбу, но, на выходе из зоны не всегда принимали правильные решения. И уже с повторной атаки Ярославль острее был. В целом командная хорошая победа. Были технические ошибки, но вратарь подчищал. Победа всегда вселяет уверенность, и команда становится сильнее. Мне кажется, стали более мобильными по сравнению с турниром в Казани, сделали выводы". Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

Победу в Омске столичному коллективу принесли точные броски в исполнении Эмиля Нургалиева и Давида Скленичка.





Тем самым, "Барыс" одержал первую победу в этом межсезонье, после четырех поражений на предыдущем турнире "Кубок Танеко" в Казани.

"Пока не скажу, что ребята-иностранцы полностью адаптировались и набрали физические кондиции. Они пока по дороге к этому. С "Локомотивом" у нас не так много было большинства. Барбер, по своей физической форме по дороге наверх. ЛаБейта мы изначально брали с таким расчетом, что он будет силовым форвардом, будет играть на пятаке. В принципе, он свою задачу выполняет. Обергу нужно стать лучше, заметнее и агрессивнее. Бракко тоже не так просто переварить предсезонные нагрузки. Но здесь он был заметнее, чем на прошлом турнире". Андрей Скабелка

Следующую встречу астанинский клуб проведет 23 августа, против хозяев турнира "Авангарда", начало в 19:30 по времени Астаны.

Кубок Блинова – международный хоккейный турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. В этом году в нем, помимо "Барыса", принимают участие "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Авангард" и "Локомотив".