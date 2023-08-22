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Наставник "Барыса" высказался о первой победе в межсезонье

Хоккей Комент Тренера Фото: hcbarys.kz
Главный тренер казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка прокомментировал дебютный успех своей дружины во встрече с "Локомотивом" из Ярославля, сообщает Zakon.kz.

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Накануне подопечные белорусского специалиста в рамках Кубка Блинова обыграли железнодорожников со счетом 2:1, проигрывая по ходу поединку с разницей в одну шайбу, передает пресс-служба ХК "Барыс".

"Тяжелая игра, соперник достаточно мощная команда, играет в давление. Хочу поблагодарить своих ребят, справлялись с давлением. Не всегда удавалось перейти из обороны в атаку, где надо добавлять. Неплохо отбирали шайбу, но, на выходе из зоны не всегда принимали правильные решения. И уже с повторной атаки Ярославль острее был. В целом командная хорошая победа. Были технические ошибки, но вратарь подчищал. Победа всегда вселяет уверенность, и команда становится сильнее. Мне кажется, стали более мобильными по сравнению с турниром в Казани, сделали выводы". Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

Победу в Омске столичному коллективу принесли точные броски в исполнении Эмиля Нургалиева и Давида Скленичка.


Тем самым, "Барыс" одержал первую победу в этом межсезонье, после четырех поражений на предыдущем турнире "Кубок Танеко" в Казани.  

"Пока не скажу, что ребята-иностранцы полностью адаптировались и набрали физические кондиции. Они пока по дороге к этому. С "Локомотивом" у нас не так много было большинства. Барбер, по своей физической форме по дороге наверх. ЛаБейта мы изначально брали с таким расчетом, что он будет силовым форвардом, будет играть на пятаке. В принципе, он свою задачу выполняет. Обергу нужно стать лучше, заметнее и агрессивнее. Бракко тоже не так просто переварить предсезонные нагрузки. Но здесь он был заметнее, чем на прошлом турнире".Андрей Скабелка

Следующую встречу астанинский клуб проведет 23 августа, против хозяев турнира "Авангарда", начало в 19:30 по времени Астаны. 

Кубок Блинова – международный хоккейный турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова. В этом году в нем, помимо "Барыса", принимают участие "Нефтехимик", "Салават Юлаев", "Авангард" и "Локомотив". 

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Куандык Шынасилов
Барыс
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