Найдено тело пропавшей в Турции казахстанки

10 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как Жанар Жаксыбекову, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства иностранных дел, казахстанские дипломаты оказали максимальное содействие в транспортировке тела погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также в оформлении необходимых документов.

Сегодня, 13 февраля, тело доставлено в Талдыкорган.



Все расходы по транспортировке взяло на себя государство, добавили в МИД РК.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева.

Согласно последним данным, число жертв в 10 провинциях Турции достигло 29 605 человек, эвакуированы из зоны бедствий 147 934 человека.