Какие продукты помогают улучшить метаболизм, рассказал врач

Гастроэнтеролог Андрей Якушев посоветовал употреблять ряд продуктов, которые помогают улучшить метаболизм, сообщает Zakon.kz.

По его словам, лучше всего для этого подойдут овощи, рыба и продукты с низким гликемическим индексом.

Как уточнил эксперт, под нарушением метаболизма чаще всего подразумевают эндокринные изменения и распространенные заболевания – сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия.

"Бороться с этими нарушениями можно, и сделать это просто, если соблюдать принципы рационального и правильного питания, а также ежедневно заниматься физической активностью. Большое количество овощей уменьшает калорийность пищи и улучшает обменный процесс за счет содержащихся там витаминов и антиоксидантов, благодаря этому улучшается метаболизм", – рассказал гастроэнтеролог "Газете.Ru".

Употребление рыбы, благодаря омеге и жирным кислотам, способствует уменьшению количества холестерина в крови и снижению весу, напомнил врач.

"Среди продуктов, которые, напротив, ухудшают метаболизм, можно выделить сладости – виной всему содержащиеся в них углеводы", – рассказал эксперт.

К продуктам с низким гликемическим индексом относятся нежирные сорта мяса, горький шоколад и фрукты. При этом Якушев посоветовал не злоупотреблять последними двумя продуктами.

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