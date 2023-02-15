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Более 300 животных спасли волонтеры в Турции

Более 300 животных спасли волонтеры в Турции Фото: Anadolu Agency
Добровольцы, участвующие в разборе завалов после мощнейшего землетрясения, спасают не только людей, но и всех животных, сообщает Zakon.kz.

Участие в спасательной операции принимают волонтеры Paw Protectors. Они разбирают завалы в поисках "любой сохранившейся жизни". На счету зоозащитников-волонтеров больше 300 животных, пишет Anadolu Agency.

"Я здесь со своей командой. Мы делаем все возможное, чтобы спасти любую жизнь. Я потерял много людей, от своих родственников до самых близких друзей, но мы не должны сдаваться. Мы должны оставаться сильными, ведь жизни этих (животных) тоже важны", — говорит старший член Городской ассоциации защиты животных Paw Protectors Ибрагим Гочер.

Волонтеры движения находят животных, оказывают им первую помощь, если таковая необходима и находят для питомцев приют. Сейчас они работают в Хатае, одной из 10 провинций, пострадавших от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля. По последним данным, в провинциях Турции погибло 35 418 человек. 105 505 человек получили ранения. Поиски в местах разрушений продолжаются.

14 февраля МЧС Казахстана рассказали о вызволении казахстанскими спасателями отца с двумя детьми из под завалов. Семья не могли самостоятельно выбраться в течение 76 часов.

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