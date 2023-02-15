Президент подписал закон об обмене осужденными между Казахстаном и Узбекистаном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания", сообщает Zakon.kz.

9 февраля депутаты Сената Парламента ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Документом предусмотрены основания для передачи осужденного и отказа от него.

Так, осужденный предоставляется в следующих случаях:

если он является гражданином одной из двух стран,

если его действия считаются преступлением в обеих странах,

если остается время отбывания наказания не менее одного года,

если обе страны согласны с таким предоставлением.

В предоставлении будет отказано, если действия подрывают суверенитет и безопасность страны, противоречат национальному законодательству, у осужденного есть финансовые обязательства и если еще идет судебный процесс или расследование.

18 января депутаты Мажилиса одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

